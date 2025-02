A ex-concorrente do 'Big Brother' mostrou-se indignada com as provocações de Miguel a Bruno de Carvalho.

Noélia não ficou indiferente a um momento no qual Miguel Vicente atacou Bruno de Carvalho, fazendo diversas provocações de foro pessoal. "Tenho estado a observar-te e, de facto, eu tenho compaixão por ti, porque tu tinhas tudo para seres uma pessoa super bem sucedida na vida e noto uma tristeza profunda em ti, sinto uma compaixão, porque acho que és uma pessoa super sozinha lá fora. Os teus atos refletem isso mesmo, Bruno", afirmou. Um dos comentários veio precisamente da antiga concorrente do 'Big Brother', que se mostrou indignada com este comportamento. "Deixa lá Miguel que tu também és muito bem sucedido na vida! Teve um restaurante que fechou! Fez uma plataforma de acompanhamento na área dele também não deu em nada, não continua! E tens 30 anos! E mais não digo! Digo ainda, agora tens 30 anos, até chegar aos 53 vamos ver! Isto é baixo sabendo toda a história do Bruno de Carvalho! Não sou fã do Bruno de Carvalho, mas muito menos de um Miguel!", escreveu.

