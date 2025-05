Habilite-se a ganhar refeições para duas pessoas no Cas’Amaro Wine Shop & Bar

A primavera trouxe novidades à ementa do Cas’Amaro Wine Shop & Bar, instalado na Cas’Amaro, na Aldeia Gavinha, em Alenquer. O novo menu alicerça-se na cozinha portuguesa, sem descurar a contemporaneidade. Uma mesa que ganha a assinatura do chef Duarte Marçal.

A destacar no que concerne ao couvert os pães artesanais acompanhados de manteigas aromatizadas, com especial destaque para a Manteiga de mel e alecrim ou a versão aromatizada com trufa. Entre os queijos e enchidos, produtos regionais como o Queijo Curado de Castelo Branco e o Presunto de Porco Preto do Alentejo, propõem-nos uma viagem gastronómica pelo país.

A nova carta apresenta-nos uma variação de entradas para compartilhar, desde o Croquete de javali, ao Pastel de codorniz e os Peixinhos da horta, em reinvenções de pratos clássicos. A não desmerecer, a Sopa de peixe com croutons e coentros aquece a alma com sabores do mar.

Diretamente do Atlântico, chegam pratos como o Pregado com arroz malandrinho de lingueirão e camarão, o Polvo confitado com texturas de batata-doce e pack choy, e o Lombo de atum braseado servido com puré de alho-francês e emulsão de maçã verde.

Nas carnes, a Perna de pato confitada com risotto de citrinos e jus de carne e o Novilho com texturas de cogumelos, espargos e cebola com jus de café destacam-se. Já o Tomahawk de porco é acompanhado por batatas crocantes, cebola frita e molho barbecue.

A primavera também nos chega com propostas vegetarianas, com Gnocchis em molho de trufa, legumes assados e parmesão, ou um Risotto de cogumelos com maçã verde e salada de shimeji.

Para adoçar o final da refeição, a nova carta oferece criações como o Brownie de caramelo com crumble, noz e gelado de framboesa, a Trilogia de tarteletes de marmelo, limão e maçã, entre outras sugestões.

Para acompanhar a nova carta, a proposta recai nos vinhos Cas’Amaro.

