O príncipe Louis, que comemorou recentemente sete anos de idade, foi novamente uma das estrelas de um evento público ao lado dos pais e irmãos.

O jovem esteve na comemoração do Dia da Vitória, que celebrou os 80 anos do fim da 2.ª guerra mundial, e que decorreu no passado dia 5 de maio, em Londres.

Para além de ter protagonizado momentos divertidos - com as suas habituais caretas - mostrando que estava aborrecido com o evento, o jornal The Sun contratou uma especialista em leitura labial que desvenda o que terá dito a criança ao pai.

Durante o desfile militar, Louis terá afirmado ao príncipe de Gales: "Isto não era para ser divertido?"

"E é divertido, filho. Nunca te vais esquecer disto. Os militares vão passar por aqui ", terá respondido William.

Leia Também: Porque é que os filhos do príncipe Eduardo faltaram a reunião familiar?

Leia Também: Vídeo. Príncipe Louis imita príncipe George em momento único