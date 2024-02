"Fazer o que nunca foi feito". É esta a frase que está no centro da nova controvérsia que envolve Pedro Abrunhosa e o Bloco de Esquerda (BE). As palavras em causa fazem parte da campanha eleitoral do partido e podem ser lidas em alguns cartazes espalhados pelo país.

O cantor, autor do tema 'Fazer O Que Ainda Não Foi Feito', partilhou nas redes sociais a imagem do cartaz do BE e referiu-se a esta ação publicitária como sendo uma "apropriação indevida de propriedade intelectual alheia" e informando que solicitou aos seus advogados que notificassem o partido para "imediata retirada da frase".

Em sentido contrário às críticas deixadas por Pedro Abrunhosa, foram deixados na publicação diversos comentários que se opõem ao que disse o artista, alguns deles repletos de críticas.

Há quem, desde logo, sublinhe que a frase do slogan e o título da canção não são exatamente iguais - a primeira recorre à palavra "nunca" e a segunda a "ainda não" - e quem sublinhe que Pedro Abrunhosa "não é o dono da língua portuguesa".

A situação abriu ainda espaço para comentários em tom jocoso. "Quer dizer que nunca mais posso dizer 'o bacalhau quer alho'", "o melhor é notificar já todos os falantes de língua portuguesa, vivos e falecidos' e "então se eu disser 'vamos fazer o que nunca foi feito' vou ter que pedir autorização?" são apenas alguns dos exemplos.

