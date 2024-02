Pedro Abrunhosa mostrou a sua indignação perante um cartaz da campanha do Bloco de Esquerda para as eleições, no qual se pode ler: "Fazer o que nunca foi feito".

"Não será preciso ser um génio para associar de imediato o dito à minha canção 'Fazer O Que Ainda Não Feito'", refere na sua página de Instagram, classificando a ação como "chico-espertice".

Entretanto deixou a seguinte nota:

"1- Não voto no BE nem endosso esta campanha;

2- Não posso ser conivente com apropriação indevida de propriedade intelectual alheia;

3- Ainda que me tivesse sido pedido autorização prévia, esta teria sido, ainda assim, prontamente recusada;

4- Qualquer partido com aspirações governativas tem que assegurar uma honestidade intelectual blindada, nomeadamente face à capacidade criativa dos cidadãos e ao Direito Autoral conforme consagrado na Lei;

5- Assim, solicitei já mas meus representantes legais através da Sociedade Portuguesa de Autores que notifiquem o partido em causa para imediata retirada da frase de minha autoria de qualquer suporte politico/publicitário".

Por fim, deixa a seguinte observação: "O combate ao avanço da extrema-direita radical faz-se em conjunto, mas jogando com as regras legais e ética explicitas e implícitas. Viva o 25 de Abril!".