As palavras de Mariana Mortágua numa entrevista à SIC Notícias acerca do mercado de arrendamento foram altamente contestadas por António Bravo, ex-concorrente do 'Big Brother'.

Em causa está uma proposta da deputada do Bloco de Esquerda para baixar o preço das rendas e que consistia em colocar um teto máximo nos valores cobrados pelos senhorios, dada a tipologia ou localização da casa.

Não ficando indiferente, António comentou: "Mas esta senhora é real? Isto é tudo muito bonito para os inquilinos. Então e os senhorios? Os imóveis mantêm-se com quê?

Se houver um problema com o imóvel, é o senhorio que paga! Com o aumento do preço dos materiais e mão de obra, com que dinheiro é que as casas aparecem e se mantêm em boas condições? Ah espera… a dona Mortágua pressupõe que na maior parte dos casos isto não seja problema, porque os senhorios devem ter posses infindáveis.



© Instagram/Mariana Mortágua

O que esta senhora quer é que se torne tudo na Santa Casa da Misericórdia! Surreal", argumentou.

Veja o vídeo de seguida: