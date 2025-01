A irmã e a mãe de Fanny Rodrigues estiveram no 'Casa Feliz', da SIC, esta terça-feira, dia 14 de janeiro, e acabaram por falar a ex-concorrente do 'Secret Story'.

"As pessoas não dão o devido valor à minha irmã. Não se podem esquecer que, antes de nos verem aqui na televisão, somos pessoas, temos um coração, temos uma cabeça que às vezes não para. E isso faz com que neste momento sinta que preciso de estar muito ali para a minha irmã, porque as pessoas têm sido… não há palavras para o que as pessoas têm feito com a minha irmã", começou por dizer Carina, falando de Fanny Rodrigues, que ficou agora sem trabalho em televisão com o fim do programa 'Somos Portugal'.

"Todos temos momentos bons e maus, todos temos boas e más decisões e não cabe a ninguém fazer o julgamento que estão a fazer à minha irmã", acrescentou.

"O que vocês veem é o que ela é. [...] Está um bocadinho mais em baixo, mas estamos aqui para ela. Nós, família, estamos aqui para ela, os outros, são os outros", disse ainda Carina.

Leia Também: Fanny Rodrigues desativou conta de Instagram. O que se passou?