Angie Costa deixou os seguidores da sua conta de Instagram completamente 'derretidos' com uma ternurenta fotografia que partilhou do companheiro, Miguel Coimbra, e do filho de ambos, o pequeno Martim, de cinco meses.

"É oficial: não aguento estes dois", escreveu a influenciadora na legenda da publicação, não escondendo o orgulho da família que construiu.

Desde logo, os seguidores elogiaram o retrato, sobretudo a cara de Martim, que posa muito bem disposto.

Ora veja:

Leia Também: Angie Costa revela destino da viagem e a 1.ª coisa que fez quando chegou