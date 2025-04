Catarina Miranda esteve recentemente à conversa com David Araújo, youtuber, sobre a sua suposta relação conturbada com a TVI.

"Muita gente acha que estou bloqueada na TVI, mas isso é completamente mentira", afirmou, convicta de que não tem neste momento uma má relação com o canal.

"Não estou mal com a TVI, nunca estive mal com a TVI. Criaram a narrativa que eu disse mal da TVI, que é completamente mentira, porque se tu fores pesquisar, nunca disse mal da TVI, dou é a minha opinião", defendeu.

Catarina Miranda, que participou no 'Big Brother 2024', do qual acabou expulsa, chegou na TVI a ser repórter do programa 'Somos Portugal'.

"Se acho injusto algumas coisas que fizeram comigo? Acho injusto, mas eu também muitas vezes fui injusta com eles", disse. "Não acho que tenha as portas fechadas na TVI, apesar de muita gente querer que eu tenha, porque muita gente tem medo que eu volte para lá", completou.

