O 'Desafio Final' estreia já em janeiro e as especulações relativas ao leque de concorrentes que será escolhido para fazer parte do jogo já começaram. Estará Catarina Miranda entre os escolhidos?

Questionada pelos seguidores do Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' disse que "não" irá entrar no reality show.

Aliás, Catarina falou sobre projetos futuros na televisão e contou que, precisamente em janeiro, irá dar início a um curso para melhorar as suas qualidade de comunicadora.

"Vocês sabem que não desisto e tenho mil ideias em mente. Em janeiro começo o curso e espero entrar em antena o mais rápido possível", afirmou.

© Reprodução Instagram - Catarina Miranda



© Reprodução Instagram - Catarina Miranda

A propósito do facto de não estar no momento em nenhum projeto televisivo, a ex-concorrente do 'Big Brother' atirou:

"Acho que as pessoas estão habituadas a vassalagem e eu não sou assim. Vou direta ao assunto. Nos corredores dizem que sou tímida e reservada, mas estou só concentrada. Quando ouço ao meu ouvido, estamos no ar, mudo para uma outra personalidade. Já me tentaram fazer a vida num inferno, mas volto sempre e 100% melhorada. Acho que quando não desistimos, isso irrita as pessoas. E eu vou, sim, voltar à antena, nem que demore 20 anos. Só não estou porque não posso".

Catarina Miranda poderá estar a referir-se ao facto de ter um contrato de exclusividade com a TVI, precisamente por causa da sua entrada no 'Big Brother'. Desta forma, a comunicadora precisa de esperar que o contrato termine para abraçar novos projetos noutros canais televisivos.



© Reprodução Instagram - Catarina Miranda