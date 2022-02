Marta Gil foi uma das cinco correntes do 'Big Brother Famosos' a conseguir chegar à final do reality show da TVI. Considerada uma das participantes mais frontais da casa, a atriz conseguiu o quarto lugar no programa, apesar do seu objetivo ter sido sempre ganhar.

Numa conversa com a artista, esta confessou que antes de aceitar o desafio tinha um certo preconceito em relação a reality shows, algo que a própria teve de superar.

"Foi isso que me fez aceitar, o surpreender por ser fora da caixa. Ao início fiquei um bocado com medo, mas depois pensei 'o que é que tenho a perder?'. Eu própria tinha um preconceito em relação ao programa, porque pensava que as pessoas que participavam eram todas do mesmo género, mas este programa mostrou que não era assim", notou.

Sempre direta, Marta não teve problemas em admitir que a sua frontalidade pode, em certas ocasiões, ter sido excessiva: "Tenho noção que a forma como falo é demasiado incisiva. Fico irritada facilmente por as pessoas não perceberem o meu lado. Na maior parte das vezes tinha razão. Posso ter sido um bocado bruta, mas não consigo falar com pessoas que não tenham argumentos de volta. Não vou para um Big Brother para andar ali a passear como um campo de férias".

"Era honesta, às vezes era demasiado impulsiva, podia ter respirado um bocadinho", revela ainda.

"Não acho que o meu quarto lugar seja merecido. Merecia o 1.º ou em 2.º. Mas a partir do momento em que saí queria que o Kasha ganhasse", nota, sublinhando que queria que vencesse um concorrente que, efetivamente, tivesse mexido com o jogo.

Quanto ao futuro, Marta não esconde o entusiasmo por ter surgido um outro projeto que considera inesperado, mas sobre o qual ainda não pode dar grandes pormenores.

