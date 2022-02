Jardel foi um dos finalista da mais recente edição do 'Big Brother Famosos', tendo ficado em 5.º lugar. Estivemos à conversa com o ex-jogador de futebol que nos falou sobre a experiência que viveu no reality show da TVI, do carinho que tem recebido dos portugueses e da sua expectativa par ao futuro.

"O meu objetivo era chegar à final e essa marca foi alcançada", começou por dizer, classificando esta como a "melhor aventura da sua vida".

Jardel confessa-nos que apesar de ter adorado o desafio, ficou "desiludido por ter ficado em 5.º lugar".

"O meu objetivo era chegar à final e ficar entre os três. Se tivesse conhecido o Francisco melhor podia ter conseguido. Hoje, se entrasse num novo Big Brother, seria completamente diferente. Sou competitivo, por isso é normal eu querer ser campeão", nota.

Questionado sobre o que mudaria na sua prestação, o ex-jogador de futebol diz-nos que seria mais assertivo, uma vez que partilhava das mesmas opiniões de Marta Gil, só que não as partilhava com os colegas.

Drama familiar

A nível familiar, Jardel vive uma fase particularmente complicada da sua vida. Ainda dentro da casa ficou a saber que a mãe tinha morrido na sequência de um enfarte. Já em entrevista, revela-nos que o cunhado está a lutar pela vida após ter sido baleado no peito.

"Depois que a minha mãe morreu parece que ela entrou dentro de mim e me deu discernimento. As pessoas falavam e eu escutava. Procurei ser mais tranquilo e paciente", evidencia.

"Estou triste por a minha mãe morrer, mas a vida segue. Sou um exemplo vivo de superação e sei da minha responsabilidade em manter isso", confidencia, assumindo a enorme responsabilidade que tem em manter-se equilibrado, agora que partilhou a sua história de superação.

O futuro

Quanto ao futuro, esse passa invariavelmente por Portugal. É aqui que Jardel pretende construir uma carreira enquanto comentador desportivo e abrir diversas academias com o seu nome.

A nível pessoal, quer renovar por cá os votos de casamento com a mulher e comprar casa. "Já estive a ver uma casa no Montijo e gostei muito", sublinha.

Uma possível recaída, por enquanto, é uma possibilidade muito distante. "Não tem passado pela minha cabeça qualquer possibilidade de recaída. Estou muito leve e pleno, a nível mental e físico", garante-nos, referindo que é assim que se pretende manter por muito tempo.

É com um sorriso e esperança que Jardel encara os próximos tempos. Da casa leva ainda a amizade de Kasha, que elogiou, assim como a de Marta, Leandro e Catarina.

E quanto a um novo reality show? Jardel diz que sim, mas apenas para o ano, caso o convite apareça.

Leia Também: Cristina Ferreira e a 1.ª experiência enquanto apresentadora do 'BB'