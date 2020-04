O jogador terminou o casamento de 12 anos com Ian Ângelo no final do ano passado. No mesmo mês, assumiu o namoro com a sobrinha da ex-mulher.

O final de 2019 teve tanto de atribulado como de apaixonante para Hulk. O jogador terminou o casamento de 12 anos com Ian Ângelo, de quem tem três filhos, e no mesmo mês assumiu o namoro com a sobrinha desta, Camila Ângelo. O novo amor gerou polémica, tornando-se tema de grande destaque na imprensa brasileira durante as semanas seguintes. Passados agora quatro meses destes tempos atribulados, o casal mostra continuar unido por uma grande paixão. Ainda esta semana, Hulk partilhou uma fotografia de ambos no seu Instagram, que fez acompanhar por palavras românticas: "Que a gente se encante cada vez mais pela simplicidade, pelo que é de verdade, por tudo que vier do coração". Leia Também: Hulk casou-se (mesmo) com a sobrinha da ex-mulher, diz jornal