Um mês depois de ter negado as notícias que davam conta de que teria casado com Camila, a sobrinha da sua ex-mulher -Iran -, Hulk parece agora querer confirmar a união.

O jogador brasileiro voltou a ser notícia na imprensa internacional depois de ter alterado o seu estado no Instagram para "casado".

A aumentar ainda mais a especulação surgem as alegação do jornal argentino Infobae, a publicação adianta que Hulk e Camila oficializaram a relação numa cerimónia "repentina". A urgência do casamento esteve relacionada com o facto de a jovem necessitar de um visto para permanecer na China - local onde joga atualmente o atleta.

Recorde-se que foi a relação de Hulk com a sobrinha da ex-mulher a motivar o fim do seu casamento.

Leia Também: Mais um divórcio real: Filho da falecida princesa Margarida separado