A relação de Scott Disick e Amelia Hamlin 'vai de vento em popa'. Apesar da mãe da jovem não concordar com o namoro por causa da diferença de idades, o que certo é que o casal segue muito apaixonado e não esconde o amor que os une.

A modelo, de 19 anos, por exemplo, até já faz questão de usar uma pulseira dedicada ao seu amor, como destaca o Page Six.

Recentemente, a jovem exibiu duas pulseiras, uma com o nome do namorado, "Scott", e outra onde se podia ler: "The Lord" - uma referência ao seu famoso apelido.

Duas peças que foram combinadas com mais duas pulseiras, uma com elos de diamantes e outra com uma cruz, também de diamantes. Acessórios que foram destacados nas stories da sua página de Instagram, esta quinta-feira.

O Page Six conta ainda que Disick, de 37 anos, levou Hamlin e a filha de Scott, Penelope, de oito anos, numa ida às compras, esta quinta-feira, mas não se sabe se as referidas pulseiras foram compradas naquele momento ou se já tinham sido adquiridas anteriormente.

O casal começou a namorar em outubro do ano passado - depois de ter chegado ao fim o romance de Scott com Sofia Richie - e tornou a relação oficial no Instagram em fevereiro de 2021.

Recorde-se que além de Penelope, Scott Disick é ainda pai de Mason, de 11 anos, e Reign, de seis anos, fruto da relação terminada com Kourtney Kardashian.

