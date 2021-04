Kourtney Kardashian assumiu recentemente o namoro com o músico Travis Barker, mas os fãs continuam a especular que o seu coração bateu por Scott Disick até há pouco tempo.

Apesar de sempre terem mantido uma boa relação em prol do bem estar dos filhos, Kourtney e Scott nunca convenceram os admiradores que a história de amor estava encerrada.

O site BuzzFeedNews acredita que o último episódio do reality show 'Keeping Up With The Karadashians', gravado no final de 2020, confirma que a socialite tentou reatar com o ex-companheiro antes de iniciar o namoro com o músico.

Recorde-se que Kourtney Kardashian e Scott Disick estiveram juntos desde 2006 a 2015 e têm três filhos - Mason, de 11 anos, Penelope, de oito, e Reign, de seis.

