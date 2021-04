Foi noticiado recentemente que a jovem atriz Amelia Gray Hamlin, de 19 anos, é o novo amor da vida de Scott Disick, de 37. Uma vez mais, o socialite está a dar que falar pelo romance com uma mulher mais nova e parece que a mãe de Amelia, a atriz Lisa Rinna, também partilha da opinião de que a diferença de idades é bastante significativa.

Num trailer de 'Real Housewives', Lisa e Amelia parecem a conversar por videochamada e a jovem informa a mãe que vai sair com o "amigo Scott". Kyle Richards terá comentado que o socialite era "demasiado velho e tinha três filhos", opinião com a qual Lisa concordou.

Scott Disick é pai de três crianças - Mason, de 11 anos, Penelope, de oito, e Reign, de seis, fruto da relação passada com Kourtney Kardashian. A última relação pública do socialite foi com Sofia Richie, de 22 anos, e terminou o ano passado.

