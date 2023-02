Richard Gere ficou doente durante as férias no México e teve de ser hospitalizado devido a uma pneumonia. A viagem do casal foi preparada para celebrar o aniversário da mulher do ator, Alejandra Silva, mas os planos acabaram por ser alterados. No entanto, agora o artista, de 73 anos, parece estar pronto para a festa.

Alejandra Silva Gere destacou no Instagram um conjunto de imagens da festa que desfrutou ao lado da família e de amigos para celebrar a chegada aos 40 anos de vida, e incluiu uma fotografia de Richard Gere - que parece muito feliz.

"Que aniversário incrível! Obrigada a todos os meus amigos e familiares por o terem tornado tão especial! PS. Como podem ver, estamos praticamente recuperados", escreveu na legenda.

No dia 19 de fevereiro, recorda a revista People, Alejandra Silva Gere já tinha destacado que "o pior tinha passado". Na altura, garantiu que Richard Gere "estava a sentir-se muito melhor" e que os filhos, que também ficaram doentes, estavam bem.

De recordar que o casal tem em comum os pequenos Alexander, de quatro anos, e James, de dois. Richard Gere é também pai de Homer, de 23 anos, do casamento terminado com Carey Lowell. Por sua vez, Alejandra Silva Gere é também mãe de Albert, de dez anos, fruto de um casamento anterior.

Leia Também: Richard Gere em rara aparição com a mulher na 'red carpet'