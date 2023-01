O amor esteve no ar na passadeira vermelha da exibição de 'Maybe I Do', o mais recente projeto de Richard Gere.

O ator esteve no evento na companhia da mulher, Alejandra Silva, e juntos não passaram despercebidos na passadeira vermelha.

De recordar que o casal deu o nó em segredo em 2018.

