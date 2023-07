Roger Federer ter-se-á visto envolvido num clima de tensão pelo qual parece não ter culpa absolutamente nenhuma. De acordo com a imprensa internacional, a esposa do ex-tenista não terá ficado agradada com o entusiasmo de Kate Middleton num evento em que os três estiveram presentes.

Como homenagem pelo percurso desportivo notável de Federer nesta modalidade, o antigo atleta foi parabenizado na edição deste ano de Wimbledon, o torneio mais antigo de ténis, que decorre neste momento em Londres, Inglaterra.

A princesa de Gales recebeu Federer com particular agrado, com os fotógrafos a focarem as objetivas, rapidamente, nas expressões de Mirka, a esposa de Roger.

Em algumas das fotografias já divulgadas, a também ex-tenista surge algo desagradada e séria, o que levou a imprensa internacional a crer que terá sido sentido algum desconforto pela princesa de Kate. Veja essas imagens na galeria.

