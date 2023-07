Kate Middleton esteve em destaque esta terça-feira, 4 de julho, em Wimbledon. Como é habitual, a princesa de Gales não faltou à famosa competição de ténis, tendo assistido aos jogos na companhia de Roger Federer.

Para a ocasião, Kate elegeu um casaco verde menta, no valor de 2.000 euros, que lhe conferiu um visual elegante e irrepreensível.

Contudo, um outro pormenor se destacou: as semelhanças com visuais que a princesa Diana, sua sogra, usou.

O primeiro que a imprensa internacional recorda foi o usado por Lady Di para o Trooping the Colour, em 1988. Para a ocasião, a mãe de William e Harry elegeu um blazer/vestido de Catherine Walker, também com gola branca, à semelhança de Kate.



© Getty Images

O segundo foi uma combinação usada por Diana durante uma digressão real pela Índia, em 1992. Apesar do visual não ser do mesmo tom, a verdade é que a 'princesa do povo' conjugou um blazer (igualmente de Catherine Walker) com uma saia plissada branca, como também o fez Middleton.



© Getty Images