A ainda mulher de Dani Alves, Joana Sanz, deu a sua primeira entrevista desde o jogador de futebol foi detido por alegadamente ter violado uma mulher.

A modelo espanhola rumou ao Dubai, onde marcou presença na inauguração de uma clínica dermatológica. No evento de apresentação do espaço, realizado esta quinta-feira, 9 de março, Joana conversou com o Dr. Gabriel Serrano.

Ainda que o tema principal fosse cuidados com a pele, não tardou até que a mulher de Dani Alves abordasse o momento delicado que está a viver.

"Tudo o que tem a ver com o meu trabalho deixa-me feliz e sinto-me com sorte por poder seguir em frente", referiu Joana Sanz, que tem estado em destaque na imprensa por ter, alegadamente, a intenção de avançar com o processo de divórcio.

"A vida brinca contigo muitas vezes, mas depois da tristeza vem a alegria, vais ver. No meu caso, é uma situação complicada... É melhor que as alegrias sejam profissionais", disse ainda, referindo-se sem sombra de dúvidas ao facto de o marido estar detido.

