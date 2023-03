Joana Sanz tem mesmo intenções de dar seguimento ao processo de divórcio com Dani Alves, após as acusações de violação de que o jogador está a ser alvo.

A confirmação da separação, como já lhe havíamos dado conta aqui, foi avançada durante a manhã pela coluna de Leo Dias, havendo agora novas informações.

De acordo com o jornalista brasileiro, Joana Sanz vai avançar nos próximos dias com o divórcio, mesmo sabendo que sairá deste casamento sem ter direito a qualquer parte dos bens do atual marido.

Isto porque Joana e Daniel, casados em 2017, fizeram-no com separação total de bens, o que significa que a modelo não poderá ficar com nada do que foi adquirido pelo lateral brasileiro.

Leo Dias garante ainda que Joana Sanz já se está a mudar para uma nova casa. Decidiu também mudar de cidade e vai passar a viver em Madrid, deixando assim Barcelona.

Já Dani Alves, importa recordar, continua detido e a aguardar julgamento.

