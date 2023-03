Parece que não há mesmo volta a dar. Joana Sanz está decidida em divorciar-se de Daniel Alves, o jogador brasileiro que foi detido no final do ano passado, depois de ter sido acusado de violar uma mulher.

A modelo ainda se mostrou do lado do companheiro no início de toda a polémica, embora tenha vindo a afastar-se cada vez mais, à medida que novas provas foram surgindo.

De acordo com a coluna do jornalista Leo Dias, Joana vai avançar em breve com o processo de divórcio, não havendo qualquer possibilidade de voltar atrás com esta decisão.

Já se sabia que a intenção de Joana Sanz era mesmo separar-se, embora a imprensa internacional tenha dado conta de um pedido feito por Dani Alves. O jogador terá implorado para que a companheira ouvisse as suas justificações, o que terá adiado a oficialização do divórcio.

