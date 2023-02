Depois dos rumores de que Joana Sanz teria pedido o divórcio a Dani Alves, sabem-se agora novos detalhes acerca do estado em que se encontra a relação de ambos.

No 'El programa de Ana Rosa', da Telecinco, foi revelado que a modelo queria mesmo separar-se do jogador brasileiro, tendo voltado atrás com a decisão quando o mesmo lhe ligou, a partir da cadeia, a implorar para que não o fizesse.

Nessa mesma chamada, segundo conta a repórter Leticia Requejo, Dani Alves terá dito "não me abandones agora" e Joana aceitou ouvir as justificações do companheiro.

Esse encontro entre ambos só deverá acontecer amanhã, dia 3 de janeiro, caso ao atleta brasileiro seja concedida a liberdade provisória até ao julgamento.

Leticia Requejo reforça que, ainda assim, Joana Sanz continua a ter a intenção de se divorciar, embora opte por continuar em silêncio por recomendação dos advogados.

Importa lembrar que Dani Alves se encontra detido depois de ter sido acusado de violar uma mulher numa discoteca em Barcelona.

