A imprensa internacional fez disparar o rumor de que Joana Sanz tinha pedido o divórcio a Dani Alves semanas após o jogador de futebol ter sido acusado de violação.

No 'El programa de Ana Rosa', citado pelo jornal AS, foi dito que a modelo teria comunicado a sua decisão através dos advogados.

Perante a especulação, Joana Sanz quebrou o silêncio e comentou o tema através das redes sociais.

"Está claro que se não têm notícia, inventam", afirmou ao partilhar um artigo que falava sobre divórcio. Às suas palavras, a modelo juntou ainda vários pontos de interrogação e um emoji a chorar a rir.

Dani Alves foi detido depois de ter sido acusado de violar uma mulher, de 23 anos, numa casa de banho de uma discoteca de Barcelona, no final de dezembro. Joana Sanz saiu em defesa do marido numa fase inicial do processo, mas acabou depois por permanecer em silêncio.

Além de falar sobre o alegado divórcio, esta terça-feira optou ainda por manifestar-se perante as notícias que davam conta de que acredita no relato da suposta vítima. A modelo assegura que estas informações são "falsas" e nega ter prestado declarações a qualquer revista, jornal ou jornalista.

"Quero deixar claro que as informações recentes sobre coisas que disse são totalmente falsas", garantiu.

"Quando tiver algo a dizer, vou fazê-lo eu via comunicado nas minhas redes sociais. Tudo o resto são especulações. Agradeço a preocupação, mas neste momento há um processo em curso que merece não ser inflamado", disse.

Recentemente, aumentado os rumores de separação, a mulher de Dani Alves eliminou todas as fotografias que tinha ao lado do jogador brasileiro.

