Assim que Dani Alves começou a ser acusado de violação, a mulher, Joana Sanz, saiu em defesa do futebolista. No entanto, a sua postura mudou.

Depois de ter apagado todas as imagens que tinha com o companheiro no Instagram, agora a imprensa internacional avança com a notícia do divórcio.

O jornal AS destaca a informação de que Joana decidiu colocar um ponto final no casamento com o jogador. Como contaram no 'El programa de Ana Rosa', a modelo terá transmitido a decisão através dos advogados.

Joana Sanz, destacam, não tem intenção de recuar, independentemente do final do processo judicial contra o brasileiro, uma vez que considera que o futebolista lhe falhou.

De recordar que Dani Alves foi detido depois de ter sido acusado de violar uma mulher, de 23 anos, numa casa de banho privada da discoteca Sutton, em Barcelona, no final de dezembro.

Esta segunda-feira foi noticiado que Dani pediu ao tribunal para o colocarem em liberdade condicional.