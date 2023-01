Daniel Alves tem vindo a perder o apoio da opinião pública mas, agora, parece também não contar mais com a esposa.

Joana Sanz, que havia defendido o jogador após as acusações de agressão sexual de que o mesmo está a ser alvo, decidiu apagar todas as fotos que tinha com o marido no Instagram, uma decisão que poderá significar um afastamento.

Até mesmo a fotografia que Joana Sanz tinha ao lado do jogador e que foi tirada no Mundial do Qatar, onde os dois estiveram, foi excluída pela própria da plataforma.

Importa lembrar que Dani Alves se encontra em prisão preventiva sem direito a fiança desde a passada sexta-feira. O jogador está a ser acusado de ter violado uma mulher numa discoteca em Barcelona, na noite de 30 de dezembro de 2022.