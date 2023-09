A família de Bruce Willis revelou em fevereiro que o ator tinha sido diagnosticado com uma doença degenerativa, Demência Frontotemporal (DFT), um ano após ter deixado de atuar devido a um distúrbio de comunicação, chamado afasia.

Questionada sobre se Bruce está ciente da sua condição, em entrevista ao 'Today', Emma Heming Willis disse que "é difícil saber".

A modelo, de 45 anos, - que tem em comum com o ator duas filhas, Mabel, de 11 anos, e Evelyn, de oito - admitiu que a condição de Bruce tem sido "difícil" para todos à sua volta, incluindo as suas três filhas mais velhas, que já são adultas, e que nasceram da sua anterior relação com Demi More.

"O que estou a aprender é que a demência é difícil. É difícil para a pessoa diagnosticada e também é difícil para a família. E isso não é diferente para o Bruce, para mim, ou para as nossas meninas", afirmou, emocionada. "Quando dizem que esta é uma doença familiar, é mesmo".

