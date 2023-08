Tallulah Willis deu uma entrevista recentemente na qual revelou que o pai, Bruce Willis, ainda a reconhece.

O ator foi diagnosticado no ano passado com demência frontotemporal, pelo que estes têm sido tempos difíceis para a família. No entanto, a mais nova das três filhas que Bruce teve com Demi Moore explica que o pai ainda se movimenta e fala sobre a diferença entre a demência que o ator tem e a doença de alzheimer.

"Ainda sabe quem sou e fica emocionado quando entro no quarto", começou por dizer, explicando depois as diferenças entre as doenças. "Pelo menos a princípio [esta] apresenta deficiências motoras e de linguagem, enquanto [o alzheimer] caracteriza-se mais por perdas de memória", referiu.

Além disso, Tallulah, de 29 anos, contou que tem guardado diversos registos do pai. "Sou como um arqueólogo, procuro tesouros em coisas às quais nunca costumava prestar muita atenção. Tenho todas as suas mensagens de voz guardadas num disco rígido. Trato de documentar, de construir um registo, para que um dia que ele já não esteja cá o recorde a ele e a nós", acrescentou.

