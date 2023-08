Rumer Willis foi mãe pela primeira vez no passado mês de abril e revelou recentemente que a escolha do nome da filha foi resultado de um erro de digitação, que aconteceu durante uma troca de mensagens com o pai da bebé, Derek Richard Thomas.

“Estávamos a pensar no nome Loretta e foi um erro de digitação. O pai dela e eu estávamos a trocar mensagens de texto e ele esqueceu-se do ‘r’ de Loretta, e ficou apenas Louetta”, começou por contar a filha de Bruce Willis à revista People.

“E eu fiquei ‘Oh, eu adoro esse nome!’ Sinto que foi um daqueles momentos de intervenção divina no universo, e nós decidimos isso bem no início da minha gravidez”, acrescentou.

Louetta Isely Thomas Willis tem quatro meses e a mãe afirmou que, durante a gravidez, ficou preocupada com o facto de o nome poder não combinar com a menina. “Eu apaixonei-me tanto pelo nome e tão cedo, que fiquei preocupada que não funcionasse. Mas então ela nasceu, e para mim, pelo menos agora, eu iria chamá-la de Lou, fosse ela menino ou menina.”

De recordar que a bebé é a primeira neta de Demi Moore e Bruce Willis.