Chegou ao fim mais uma temporada de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' e Andreia Rodrigues, apresentadora do formato, despediu-se do programa com um emotivo texto nas redes sociais. Esta edição, frisou, foi o primeiro projeto que abraçou em televisão depois de ter sido mãe pela segunda vez.

"Perdi a conta aos quilómetros, foram muitos, com as minhas filhas, numa carrinha de 9 lugares, a viver um pós-parto, mas numa missão que era minha também. Comigo levava os meus - sem eles não seria possível", começou por dizer.

Sobre o formato, a apresentadora elogiou que seja focado na beleza dos meios rurais. "Mais uma vez, tivemos um programa que nos falou de amor, com verdade, contou-nos as histórias e levou- nos com elas pelo país real. Tirou-nos das grandes cidades, do meio urbano, levou-nos por cantos e recantos até ao topo de montanhas e por planícies de uma beleza de perder de vista".

Andreia Rodrigues deixou um profundo agradecimento a toda a equipa e realçou que termina o projeto de coração cheio. "Todos importam, tudo importa! E ainda fica tanto por dizer. Hoje, com esta final, sinto que a missão foi cumprida. Conseguimos! Sinto-me genuinamente feliz. [...] Vou ter saudades, sim, fica sempre a saudade", rematou.

