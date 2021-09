Andreia Rodrigues foi uma das figuras públicas que reagiu à morte do chef José Besteiro, conhecido como Joe Best, de quem era muito amiga. Recordando momentos dos dois no seu casamento, onde Joe marcou presença, a apresentadora revelou-se com esta partida repentina do profissional aos 55 anos.

"Não sei o que escrever... Joe. Desde ontem que me pergunto 'porquê?' E me sinto anestesiada com a tua partida!", confessa inicialmente.

"Eras dos bons e não falo só do talento como Chef, falo do teu coração! Tinhas tanto para fazer, tanto para viver, tantas vidas para tocar. Estivemos juntos em tantos momentos felizes, celebrámos a vida, a amizade e sempre soubemos o privilégio que era fazê-lo!", continua.

"Ontem percebi que te devia ter dito mais vezes o incrível que és! Se me estiveres a ver, estou a olhar para o céu, estou a sorrir para ti e a dizer, em silêncio, que cá em baixo continuaremos a celebrar a vida, a amizade, e colocar sempre no prato uma boa dose de amor, tal como tu farias, porque a vida é um sopro! Brindamos a ti! E daí de cima, que possas continuar a temperar a vida dos teus com tudo de bom, a Ana e do teu menino vão precisar! Até um dia, amigo!", termina.

Note-se que o chef faleceu na sequência de pneumonia por aspiração no hospital de Beja onde estava internado desde o início do mês.

