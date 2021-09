Morreu o chef português José Besteiro, mais conhecido como Joe Best. Era conhecido por ser o cozinheiro de eleição de muitas figuras públicas, proprietário do DaCozinha by Joe Best e do Estórias e Fragmentos by Joe Best restaurante, em Rio de Mouro, que encerrou nos últimos meses (antes de se mudar para o Alentejo).

Trabalhou com Merche Romero no programa 'Grande Chef', do canal My Cuisine, e é o autor do livro de receitas 'My Name is Best, José Besteiro'.

A notícia da sua morte tornou-se o assunto do momento nas redes sociais, tendo sido vários os famosos que usaram as suas contas oficiais para homenagear o famoso chef.

"Contam-se pelos dedos de uma mão as vezes que estive, em pessoa, com o Joe Best (conversávamos mais pelas redes), mas todas as vezes que estivemos juntos foram significativas, importantes e revelaram-me um homem abnegadamente bom", realça Nuno Markl.

"De repente, o Joe torna-se no chef de culto e de renome em que se tornou, emagreceu, soltou a rockstar que havia nele e rejuvenesceu. Visitava-nos na Comercial com a sua mais que adorável família (que inclui uma não menos adorável porquinha chamada Trufa). Levava-nos opíparos pequenos-almoços que preparava com todo o afecto de madrugada. Saber hoje da morte do Joe é mais um daqueles choques que nos faz pensar que alguém anda a levar sobretudo a gente boa.

Grande abraço para a família e os amigos. Foi-se um dos bons, dos muito bons, e um daqueles que parecia jovem para sempre. Agora é", termina o radialista.

Rita Marrafa de Carvalho, amiga de longa data de Joe, quis igualmente prestar-lhe uma última homenagem:

"O José era Joe, era Amor, era Ternura, Dedicação, Paixão.

O José era da Ana. No Twitter se conheceram, se apaixonaram, se casaram. Nunca conheci tamanha e avassaladora paixão. Por ela e pelos U2. Sem ciúmes.

O Zé deixa um buraco imenso nas nossas vidas. E foram muitas. Quem por ele passou, não passou indiferente.

Falámos há umas semanas em saudades e em ir a Beja.

Não fui.

E tu vais assim, sem avisar?

Não se faz, Zé. Não se faz", lamenta a jornalista.

Merche Romero mostrou-se "sem palavras" com esta perda.

"Joe Best, meu gigante querido. Um beijo enorme querida Ana Rosa Besteiro. Estamos juntos", declara a jornalista Alberta Marques Fernandes.

