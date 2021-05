Centenas de pessoas juntaram-se esta segunda-feira em São Paulo para homenagear MC Kevin. A morte do artista de funk, de 23 anos, está a chocar o Brasil e o mundo, sendo múltiplos os tributos que dominam as ruas e as redes sociais.

O cantor perdeu a vida este domingo, dia 16, ao cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Miguel Couto, mas acabou por não resistir.

Foi avançado pelo colunista Leo Dias que o artista caiu enquanto saltava para outra varanda, na tentativa de evitar uma discussão com a mulher, Deolane Bezerra. Contudo, as circunstâncias em que se deu a morte estão ainda a ser investigadas.

A viúva não tardou em reagir, tendo feito uso das redes sociais para recordar uma memória do dia em que trocaram alianças. Uma imagem que surgiu acompanhada de emotivas palavras.

MC Kevin deixa uma filha, Soraya, de cinco anos, fruto da relação anterior com Evelin Gusmão. Num emocionante texto partilhado esta segunda-feira, a mãe da menina confessou que não encontrou ainda forças para dar a notícia à filha.

O último adeus ao cantor acontece esta terça-feira, dia 18, Parque Novo Mundo, em São Paulo. O velório será aberto ao público, como avança a imprensa brasileira.

