As reações à morte de MC Kevin, que perdeu a vida na noite de domingo, aos 23 anos, continuam a estar em destaque nas redes sociais. Entre os testemunhos mais emotivos está o de Evelin Gusmão, ex-namorada do artista brasileiro e mãe da sua filha - a pequena Soraya.

A menina de cinco anos ainda não sabe da morte do pai, conta Evelin numa publicação que emocionou os seguidores.

"Kevin... Amanheceu e ainda não encontrei palavras para dizer à tua filha que não estás mais aqui, não consigo acreditar na tua partida prematura. Viveste intensamente todos os dias da tua vida e poderias ter vivido mais. Realizaste sonhos, mas tenho a certeza que tinhas muitos por vir. Vai em paz, sabendo que o maior amor e verdadeiro da tua vida ficou, ficou comigo e será muito bem cuidada", escreve a jovem referindo-se à filha de ambos.

"Prometo protegê-la e amá-la para todo o sempre como sempre fiz. Lutei, briguei por esse amor de vocês os dois, só nós sabemos. Tenho a certeza que a tua filha terá muito orgulho de ti porque assim sempre ensinei e vou manter isso. A tua xerox, o teu verdadeiro eu, a tua alegria, o teu pedacinho. Descansa em paz. Estarás eternamente nos nossos corações, nós amamos-te", completa.

Às suas palavras, a ex-namorada de MC Kevin juntou ainda um conjunto de fotografias de momentos de carinho entre o músico e a filha. Confira a galeria para ver as imagens.

MC Kevin morreu ao cair do 11.º anda da varanda de um hotel no Rio de Janeiro, as circunstâncias em que tudo aconteceu estão a ser investigadas pelas autoridades.

