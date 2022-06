A segunda mulher do falecido magnata do jogo Stanley Ho, Lucina Laam King-ying, morreu no sábado, vítima de cancro, noticiou o jornal de Hong Kong The Standard.

O diário indicou que Lucina, de 79 anos, estava internada há um ano no Sanatório e Hospital de Hong Kong, quando há cerca de uma semana foi transferida para os cuidados intensivos devido a um agravamento do estado de saúde.

Lucina era a mãe de Pansy Ho, Daisy Ho, ambas ligadas a empresas fundadas pelo pai, como a Sociedade de Jogos de Macau (SJM Holdings), Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM) e Shun Tak Holdings, Maisy Ho, Josie Ho e Lawrence Ho, dono da Melco Entertainment e Resorts, subconcessionária do jogo em Macau.

O jornal acrescentou que o casal se conheceu num baile, nos anos de 1950, e Lucina casou com o magnata como concubina legal, com 14 anos, em 1957. Os dois gostavam de danças de salão e eram conhecidos como "rei e rainha dos bailes".

Stanley Ho, que morreu aos 98 anos, em 26 de maio de 2020, teve 17 filhos com quatro mulheres: a macaense Clementina Leitão Ho, falecida em 2004, Lucina Laam, Ina Chan e Angela Leong, deputada à Assembleia Legislativa de Macau.

Figura incontornável no antigo território administrado por Portugal, e um dos homens mais ricos da Ásia há décadas, a fortuna pessoal de Ho foi estimada em 6,4 mil milhões de dólares (5,9 mil milhões de euros), quando se reformou em 2018, apenas alguns meses antes do 97.º aniversário, de acordo com o diário South China Morning Post, de Hong Kong, cidade onde vivia.

Nascido a 25 de novembro de 1921 em Hong Kong, Stanley Ho fugiu à ocupação japonesa para se radicar na então portuguesa Macau, onde fez fortuna ao lado da mulher macaense, oriunda de uma das mais influentes famílias da altura.

Nos anos de 1960, conquista com a Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM) o monopólio de exploração do jogo, que manteve por mais 40 anos, até à liberalização, que trouxe a concorrência dos norte-americanos.

Stanley Ho marcou a transformação e modernização do território, com a dragagem dos canais de navegação - imposta pelo contrato de concessão de jogos -, à construção do Centro Cultural de Macau, do Aeroporto Internacional ou à constituição da companhia aérea Air Macau.

Leia Também: Morreu o ator Philip Baker Hall da série 'Seinfeld' aos 90 anos