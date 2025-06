Morreu o ator Joe Marinelli - que integrou o elenco de várias séries - no domingo, dia 22 de junho, na Califórnia. Tinha 68 anos. De acordo com o que a sua mulher, Jean Marinelli, partilhou com a The Hollywood Reporter, o artista morreu vítima de cancro.

A agente do ator, Julie Smith, disse à CNN (cita a People) que Joe Marinelli tinha sido diagnosticado com cancro do estômago e na garganta há alguns anos, e estava a viver com a doença.

Joe Marinelli era mais conhecido pelos papéis que interpretou em 'Santa Barbara', da NBC, 'Guiding Light', da CBS, 'General Hospital', da ABC, no filme 'Sideways', de Alexander Payne, de 2004, e - mais recentemente - em 'The Morning Show', da AppleTV+.

"Eu amava-o e amava o que ele representava. Não passámos 10 mil horas juntos, mas estávamos alinhados espiritualmente em muitos aspetos", partilhou o colega de elenco em 'The Morning Show' Mark Duplass, com a The Hollywood Reporter.

"O grande Joe Marinelli atuou no meu primeiro filme na escola de cinema há 40 anos e novamente em 'Sideways'. Além de ser um artista extraordinário, era um ser humano excecionalmente magnífico, com um coração do tamanho do oceano", destacou Alexander Payne.

Por sua vez, Leigh J. McCloskey, amigo de Joe Marinelli e colega de elenco em 'Santa Bárbara', prestou-lhe uma homenagem no Facebook, onde salientou que o ator era o "homem mais doce e o amigo mais querido". "Sabia que o Joe estava doente e admirava muito o seu espírito incansável", acrescentou, afirmando que o artista "foi um campeão".

Na mesma partilha, realçou a "família linda e incrivelmente talentosa" de Joe, mostrando-se triste por ter de dizer adeus ao velho amigo. No entanto, não deixa de estar "feliz por ter andado nesta terra com o Joe".

A vida e carreira do ator Joe Marinelli

Joe Marinelli nasceu no dia 21 de janeiro de 1957 em Meriden, Connecticut, e mudou-se para o sul da Califórnia quando tinha apenas quatro anos. Estudou na Arcadia High School, em Los Angeles, e na Reno High School, em Nevada. Mais tarde, formou-se na Loyola Marymount University e na Royal Academy of Dramatic Art (RADA), em Londres, recorda a People.

Depois regressou aos Estados Unidos da América e fez parte de projetos locais, em Los Angeles, ao mesmo tempo que trabalhava como carpinteiro. Em 1984, relata ainda a revista, conseguiu papéis em 'Cagney & Lacey', 'Paper Dolls', 'Hill Street Blues' e 'L.A. Law'. Este último trabalho levou-o até à produtora executiva de 'Santa Barbara', Jill Farren Phelps, que o contratou para interpretar Bunny Tagliatti.

Fez parte de 'Santa Barbara' entre 1988 e 1990. O contrato não foi renovado, mas "não parou de trabalhar por muito tempo", como partilhou anteriormente com o Santa Barbara Online, aliás, os "dez anos seguintes foram de pura felicidade".

Em 1993, deu vida a Pauly Hardman em 'Guiding Light' e entre 1999 e 2001 interpretou o criminoso Joseph Sorel em 'General Hospital'.

Ao longo da vasta carreira, Joe Marinelli fez parte de mais de 50 filmes e projetos televisivos, incluindo 'One Last Ride', 'Hunter', 'ER', 'The King of Queens', 'NYPD Blue', 'The West Wing', 'The Practice', 'House', 'Castle', 'Desperate Housewives', 'Parenthood', 'The Offer' ou 'Ray Donovan'.

O ator deixa a mulher, Jean Marinelli, com quem esteve casado durante 34 anos, e os filhos Vincent e David.

