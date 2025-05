Francisco Macau não conteve a emoção ao recordar o pai, que morreu recentemente, numa entrevista conduzida por Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

O pai do personal trainer partiu vítima de doença prolongada, tendo deixado de conseguir comunicar nos últimos anos.

"Há quase dois anos que não falava", mas ainda assim conseguia comunicar com a família através de "piscar de olhos" e, mais recentemente, com um programa de computador que permite aos pacientes formarem frases através do olhar.

"Nós montámos, literalmente, um hospital em casa para o meu pai estar connosco", disse ainda Macau, explicando que era a vontade do progenitor morrer em casa.

Leia Também: Francisco Macau revela sexo e (possíveis) nomes do segundo filho