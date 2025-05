Francisco Macau perdeu o pai há uma semana, motivo pelo qual fez uma emotiva partilha nas redes sociais.

Ao mostrar a foto do progenitor na praia, o personal trainer escreveu:

"Estou num processo de aceitação: aceitar a tua ausência, o vazio que ficou, a dor que sinto e as memórias que não queria recordar, pelo menos para já. Fujo da revolta e sinto-me em paz - a mesma que vi em ti, quando descansaste", começou por dizer.

Macau agradeceu ainda o apoio que tem recebido dos fãs. "Aproveito também este momento para agradecer todas as mensagens, todas as chamadas, todas as presenças, todos os gestos, todo o carinho e força que recebi", referiu.

Recorde-se que Francisco Macau deu uma entrevista ao 'Dois às 10' onde referiu que o pai morreu de doença prolongada e que "há quase dois anos que não falava".

