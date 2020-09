Morreu Ronald 'Khalis' Bell, co-fundador do grupo Kool & the Gang. Tinha 68 anos.

De acordo com o site Deadline, o músico morreu em casa. A informação foi confirmada pelo seu representante, Sujata Murthy, que afirma ainda não serem conhecidas as causas da morte.

Bell trabalhou em Kool & The Gang ao lado do seu irmão Robert 'Kool' Bell. Do grupo, fundado em 1964 fizeram ainda parte Dennis 'D.T.' Thomas, Robert 'Spike' Mickens, Charles Smith, George Brown e Ricky West.

