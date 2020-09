Floyd Mayweather revelou aos seus seguidores nas redes sociais que o seu jovem prodígio, Danny Gonzalez, morreu. "Descansa em paz campeão. Partiste mas nunca serás esquecido", afirmou o lutador na sua página de Instagram esta terça-feira, dia 8.

Segundo as autoridades comunicaram a E!, o atleta foi morto a tiro no feriado do Dia do Trabalhador, no dia 7 de setembro, em Moreno Valley, Califórnia. Tinha 22 anos.

A polícia foi chamada ao local depois da denúncia de um assalto à mão armada. Quando chegaram ao local depararam-se com três jovens baleados, sendo que um deles seria Danny. Os outros dois, menos de idade, conseguiram sobreviver aos ferimentos.

Neste momento está a decorrer uma investigação de forma a que se possa descobrir a identidade dos culpados.

