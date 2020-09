A estrela do YouTube, Ethan is Supreme, morreu aos 17 anos de idade, adianta o jornal The Sun.

Vários fãs e amigos fizeram uma homenagem ao youtuber nas redes sociais.

A causa da morte do jovem ainda não é conhecida, mas segundo a amiga Ava Louise, Ethan lutava contra o vício em drogas.

"Há um ano ele virou-se para as drogas devido à pressão de ser famoso na Internet ainda tão jovem. Ele tornou-se problemático devido aos efeitos da droga. O Ethan tinha um vício e isso não deveria ser motivo de vergonha", notou, referindo que só fez esta revelação na esperança de alertar outros jovens e desta forma salvar vidas.

