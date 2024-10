Liam Payne lutava contra o vício em drogas e estava rodeado de uma equipa empenhada na sua recuperação e regresso à música, revelou uma fonte ao Page Six.

Conforme já tinha sido noticiado, o ex-membro dos One Direction tinha perdido o seu contrato com a Universal, sua editora, e consequentemente, com o seu assessor de publicidade.

"O Liam estava a batalhar contra o vício em drogas e o seu tratamento, conforme aqueles que o conheciam irão comprovar, não estava a funcionar", destaca a fonte.

A situação piorou com as pressões em que este regressasse aos palcos.

"Eles estavam realmente a pressioná-lo para ir para a estrada e voltar às digressão e ele tinha acabado de sair da reabilitação”, disse. "Quantas vezes já vimos esta história, onde as pessoas só estão preocupadas em ganhar dinheiro?", questiona por fim, em tom de reflexão.

Recorde-se que o artista morreu aos 31 anos, depois de saltar do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina, no qual estava hospedado.

