Geoff Payne, pai de Liam Payne, chegou esta sexta-feira, dia 18, a Buenos Aires, Argentina.

Depois de ter estado no hotel onde o filho perdeu a vida esta quarta-feira, dia 16, Geoff fez questão de ler as mensagens e de olhar para as flores que foram deixadas à porta do CasaSur Hotel.

À sua volta, conforme mostram as imagens na galeria, encontravam-se dezenas de fãs do ex-membro dos One Direction, que se reuniram em sinal de homenagem.

Note-se que Geoff viajou até ao país de maneira a tratar da burocracia necessária para levar o corpo do músico para o Reino Unido, onde deverão acontecer as cerimónia fúnebres.

Segundo a Sky News, o pai do Payne foi chamado à morgue para identificar o corpo de Liam, algo que aconteceu antes de se encontrar com as autoridades locais.

Serviços telefónicos de apoio emocional em Portugal

SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660

Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159

SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545

Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707

Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535

Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.

