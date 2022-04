Rae Allen, uma das estrelas da série 'Os Sopranos', morreu. Tinha 95 anos.

Conforme avançou a sua representante, a artista de Nova Iorque morreu pacificamente enquanto dormia na sequência de causas naturais.

"Tive o prazer de representar Rae Allen durante 20 anos. Foi uma das atrizes mais talentosas com quem já tive o gosto de trabalhar. Ficarei para sempre grata por ter feito parte da sua incrível jornada", sublinhou em declarações ao The Hollywood Reporter.

Recorde-se que Rae começou a sua carreira na Broadway depois de se formar na American Academy of Dramatic Arts em 1947.

Na série 'Os Sopranos' deu vida à personagem de Quintina Blundetto, tia de Tony Sopranos (James Gandolfini). Também fez participações em 'All in the Family' e 'Seinfeld'.

