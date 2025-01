Morreu Joan Plowright, atriz com uma longa carreira no teatro e cinema - e que recebeu uma nomeação aos Óscares pelo filme 'Enchanted April', em 1991. Tinha 95 anos.

A atriz inglesa - que fez parte de filmes como '101 Dalmatas' e 'Bringing Down the House' ('Mulher da Casa'), da Disney - estava rodeada pelos entes queridos quando partiu.

"É com grande tristeza que a família de Joan Plowright, Lady Olivier, informa que ela morreu pacificamente no dia 16 de janeiro de 2025, rodeada pela família na Denville Hall, aos 95 anos", lê-se num comunicado citado pela imprensa internacional.

"Teve uma longa e ilustre carreira no teatro, cinema e televisão ao longo de sete décadas até que a cegueira a fez afastar-se [da representação]. Viveu os seus últimos dez anos em Sussex com constantes visitas dos amigos e familiares, com muitas gargalhadas e boas recordações", acrescentaram.

De lembrar também que - ao longo da vasta carreira e entre as nomeações a prémios - Joan Plowright ganhou um Tony pelo trabalho em 'A Taste of Honey na Broadway', em Nova Iorque, na década de 60.

Na mesma nota, a família agradece a todos os que estiveram envolvidos nos "cuidados pessoais" de Joan Plowright ao longo dos anos e pede que "respeitem a privacidade neste momento".

Além disso, destacam que estão "muito orgulhosos de tudo o que Joan fez e de quem era - um ser humano amoroso e muito inclusivo".

Joan Plowright casou-se com Laurence Olivier em 1961, depois de terem trabalhado juntos em 'The Entertainer', onde a atriz deu vida à filha da personagem do também ator britânico.

Em 2014, recorde-se, a atriz deixou os palcos, altura em que perdeu a visão, recorda ainda a BBC.

[Notícia atualizada às 10h25]

