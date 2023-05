Morreu o músico Bill Lee, pai do cineasta Spike Lee. O artista partilhou esta quarta-feira, dia 24 de maio, aos 94 anos. A notícia foi confirmada publicamente pelo filho, que partilhou a no Instagram o obituário do The New York Times.

Bill Lee compôs várias trilhas sonoras para filmes de Spike Lee, incluindo 'She's Gotta Have It' (1986) e 'Do the Right Thing' (1989), mas este trabalho em conjunto chegou ao fim depois de desentendimentos na década de 90.

Ao longo da sua vida trabalhou com várias estrelas, entre elas Bob Dylan, Aretha Franklin, Duke Ellington, Simon e Garfunkel e Harry Belafonte.

Além de Spike, de acordo com o New York Times, Bill deixa também a mulher, os filhos David, Cinque, Arnold e Joie, e dois netos. A primeira mulher do artista, Jacquelyn (mãe de Spike) morreu em 1976, e o filho Christopher morreu em 2013.

