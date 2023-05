Samantha Weinstein morreu no passado dia 14 de maio, aos 28 anos. A atriz canadiana lutava há dois anos e meio contra um cancro no ovário.

A notícia da morte só foi agora divulgada pelo pai, David Weinstein, ao jornal Global News Canada, que aproveitou para homenageá-la.

Samantha integrou o elenco do remake do filme de terror 'Carrie, a Estranha' (2013), papel que a tornou conhecida junto do público.

