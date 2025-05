Robert Benton, realizador norte-americano vencedor de um Óscar por 'Kramer vs. Kramer' e argumentista de 'Bonnie e Clyde', morreu hoje, aos 92 anos, noticiou o jornal The New York Times.

A morte do norte-americano, particularmente influente nas décadas de 1960 e 1970, foi confirmada ao New York Times pela assistente e agente do cineasta, Marisa Forzano.

O seu principal trabalho continua a ser 'Kramer vs. Kramer' (1979), um olhar íntimo sobre as dificuldades de um divórcio em que os pais estão divididos pela custódia do filho.

Enorme sucesso de bilheteira, o filme conquistou prémios nos Óscares, com cinco estatuetas: Melhor Filme, Melhor Ator para Dustin Hoffman, Melhor Atriz Secundária para Meryl Streep, Melhor Realizador e Melhor Argumento Adaptado para Benton.

Admirador do cinema francês da Nouvelle Vague (Nova Vaga), Benton foi reconhecido pelo New York Times como herdeiro de François Truffaut, a quem os estúdios se ofereceram inicialmente para realizar 'Kramer vs. Kramer'.

Natural do Texas, Benton ganhou o seu nome em Hollywood ao coescrever o argumento de 'Bonnie and Clyde' (1967), um filme sobre o famoso casal de assaltantes de bancos dos anos 30.

Como realizador, deixou também a sua marca com 'Um Lugar no Coração' (1984), a história de uma viúva texana que luta para sobreviver à Grande Depressão, que lhe valeu o Urso de Prata de Melhor Realização no Festival de Berlim, o Óscar de Melhor Argumento e o Óscar de Melhor Atriz a Sally Field.

'Vida Simples' (1994), uma das suas últimas longas-metragens, deu-lhe nova nomeação para os Óscares, como argumentista, e a Paul Newman, como Melhor Ator, prémio que conquistou em Berlim, com este desempenho.

O cineasta realizou apenas cerca de dez longas-metragens na sua carreira, mas era amplamente respeitado pelo seu talento e humildade em Hollywood.

"Há realizadores que sabem extrair o melhor dos atores. Eu não sou um deles", referiu.

Numa cerimónia realizada em 2018, em Hollywood, o realizador foi modesto: "Encontrei atores - por sorte, pelo julgamento dos diretores de 'casting' ou pelos meus instintos - que são extraordinariamente bons".

"Tentei não atrapalhar [...] o que não é assim tão fácil", acrescentou, com humor.

Benton deixa um filho. A sua mulher, Sallie, morreu em 2023.